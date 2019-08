Unieuro 'regala' PlayStation Classic, la console Sony in vendita a meno di 20 euro!

Nella giornata di ieri vi abbiamo segnalato l'offerta di GameStop su PlayStation Classic a 19.98 euro, oggi anche Unieuro ha scontato la micro console Sony, in vendita ad un prezzo ancora più basso, online e nei punti vendita fisici.

Nello specifico da Unieuro PlayStation Classic costa 19 euro, difficilmente la console verrà proposta ad un costo più basso dai rivenditori dunque se siete interessati vi consigliamo di acquistarla subito prima che sia troppo tardi e vada sold-out.

PlayStation Classic, uscita lo scorso mese di dicembre, non ha avuto una vita commerciale particolarmente fortunata e in questi mesi è stata protagonista di vari tagli di prezzi, il più recente a giugno durante i PlayStation Days of Play, con PS Classic venduta a 29.99 euro presso tutti i principali rivenditori. La nuova promozione non sembra invece essere diffusa capillarmente, da Amazon, Euronics e Mediaworld infatti PlayStation Mini viene venduta (almeno per il momento) a prezzo pieno.

PlayStation Classic include due controller (tradizionali, non DualShock) e venti giochi preinstallati tra cui Resident Evil Director's Cut, Rayman, Mr. Driller, Ridge Racer Type 4, Syphon Filter, Tekken 3, Twisted Metal, Oddworld Abe's Oddysee, Intelligent Qube, Final Fantasy VII, Grand Theft Auto, Metal Gear Solid e altri classici della prima storica console Sony.



Nota Bene: questa notizia non rappresenta un contenuto sponsorizzato, dal momento che ci siamo limitati a segnalare un'offerta che riteniamo interessante per i lettori. I frutti di accordi commerciali vengono sempre indicati da un banner con la dicitura "contenuto sponsorizzato".