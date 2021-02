Unieuro San Valentino: spendi 100 euro in videogiochi e ricevi un buono da 20€

Unieuro lancia i Lovely Days per San Valentino con una promozione molto interessante: spendendo almeno 100 euro di prodotti (tra questi rientrano anche i videogiochi) sarà possibile ricevere un buono da 20 euro da spendere dal primo marzo al 18 aprile.

Tra i prodotti delle offerte nuovo volantino Unieuro di febbraio troviamo ad esempio Assassin's Creed Valhalla a 49.99 euro e Watch Dogs Legion a 39.99 euro, stesso prezzo per Immortals Fenyx Rising mentre Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint costa 9,99 euro.

Marvel's Spider-Man per PS5 con Ricarica PSN 20 euro costa 69.99 euro mentre passando in casa Nintendo troviamo una serie di esclusive Switch a 49.99 euro l'uno tra cui Mario Kart 8 Deluxe, Paper Mario The Origami King, Super Mario 3D All-Stars e Mario Kart 8 Deluxe.

Da oggi e fino al 28 febbraio spendendo almeno 100 euro (unico scontrino) online o in negozio su qualsiasi prodotto (ad esclusione di servizi di consegna e installazione, ricariche telefoniche, gift card e carte per servizi prepagati) riceverete un buono sconto da 20 euro da utilizzare per acquisti successivi da almeno 20 euro dal primo marzo al 18 aprile 2021 su qualsiasi prodotto ad eccezione di PlayStation5 e delle gamme Styler Dyson Airwarp e aspirapolvere Dyson V11, e ovviamente per servizi e carte prepagate/gift card.