Unieuro sconta l'IVA su console e giochi con una spesa minima di 499 euro

In occasione di Halloween e aspettando il Black Friday, Unieuro lancia una promozione "Sconto IVA" per ogni acquisto di almeno 499 euro effettuato in qualsiasi punto vendita della catena, offerta valida fino al prossimo 4 novembre.

L'offerta è valida solamente nei negozi per i possessori della Unieuro Club Card, lo sconto IVA viene applicato anche sull'acquisto di giochi e console per un'importo totale di almeno 499 euro su singolo scontrino. Una bella occasione magari per iniziare a fare qualche regalo di Natale risparmiando l'IVA, ad esempio è possibile acquistare Xbox One X, PS4 PRO, PS4, Xbox One S, Nintendo Switch, Switch Lite, poltrone gaming, accessori, PC Gaming desktop e portatili oltre ovviamente a qualsiasi gioco presente in negozio.

In attesa delle offerte del Black Friday e degli sconti di Natale si tratta di una promozione certamente interessante anche se il margine di spesa minima non è particolarmente basso e dunque non tutti potranno usufruire di questa offerta.