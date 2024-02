Unieuro sconta PS5 Digital Edition ed EA Sports FC 24 per San Valentino

Unieuro festeggia la festa degli innamorati a modo suo, ovvero con una promozione nuova di zecca dedicato a San Valentino. La selezione delle offerte è vasta e appetitosa, inoltre comprende anche un paio di occasioni a misura di videogiocatore.

I giocatori desiderosi di compiere fare un upgrade da PS4 o entrare nell'ecosistema PlayStation per la prima volta possono approfittare dello sconto su PS5 Digital Edition, che per l'occasione è proposta al prezzo di 399,90 euro in luogo dei 449,99 normalmente richiesti da listino. È bene precisare che si tratta del primo modello della console, con 825 GB di memoria d'archiviazione e privo del lettore di dischi, e non della più recente revisione Slim. Gli appassionati di calcio già in possesso della console di Sony possono invece approfittare dell'offerta su EA Sports FC 24, scontato in versione PlayStation 5 a 39,99 euro anziché 79,99 euro.

Potete consultare tutti gli sconti dei San Valentino Days (che interessano anche telefonia, informatica, elettrodomestici, televisioni e altro ancora) dirigendovi sul sito ufficiale di Unieuro, tenendo inoltre ben presente che saranno attive fino al giorno di San Valentino stesso, dunque il 14 febbraio, oppure fino ad esaurimento scorte. Se avete adocchiato qualcosa di interessante, non esitate ad approfittarne!