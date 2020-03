Unieuro: gli sconti del 31 marzo con Switch Lite e Luigi's Mansion 3 in offerta

Continuano le offerte Unieuro della serie "Solo per oggi", ogni giorno la catena propone una serie di articoli in promozione solamente per 24 ore, tra gli sconti di oggi troviamo anche Switch Lite e una delle esclusive Nintendo più amate dal pubblico.

Luigi's Mansion 3 per Switch viene proposto a 49.99 euro (anzichè 59.99 euro) mentre Switch Lite nelle colorazioni grigio, turchese o giallo è in vendita a 204.99 euro anzichè 219.99 euro, la nuova variante cromatica turchese (in arrivo ad aprile) e la Limited Edition Pokemon Spada e Scudo non rientrano nell'offerta Unieuro.

Ricordiamo che i negozi Unieuro sono chiusi a causa dell'emergenza Coronaviris, al momento non è stata fornita una data per la riapertura dei punti vendita fisici e tutto dipenderà dall'evolversi dell'emergenza sanitaria nelle prossime settimane. In ogni caso l'eCommerce resta attivo e funzionante dunque potrete continuare ad acquistare online con spedizione al proprio domicilio, senza possibilità di effettuare in ritiro in negozio.

