Unieuro Sconti di aprile per PS4: offerte su console, Dualshock 4 e videogiochi

Unieuro ha lanciato le nuove offerte di aprile su console e videogiochi. La promozione, denominata "Da casa nasce cosa", è indirizzata ai tanti videogiocatori in quarantena a causa dell'emergenza Coronavirus. Tra i protagonisti di questa tornata di sconti figurano diversi bundle con PlayStation 4 e numerosi giochi per la console di casa Sony.

Cominciamo segnalando PlayStation 4 500 GB con il pacchetto Fortnite Neo Versa, che viene proposta al prezzo di 269,99 euro anziché 299,99. Ci sono inoltre PS4 Pro 1TB a 369,99 euro invece di 409,99 euro, PlayStation 4 1TB Marvel's Spider-Man Limited Edition a 299,99 euro, PS4 Pro 1TB Marvel's Spider-Man Limited Edition a 399,99 euro e PlayStation 4 1TB Days of Play Limited Edition a 279,00 euro. Il DualShock 4 può essere acquistato a 49,99 euro in differenti colorazioni (nera, bianca, blu, rossa). Allo stesso prezzo c'è anche il bundle DualShock 4 nero con Fortnite Neo Versa a 49,99 euro.

Tra i giochi segnaliamo invece Gran Turismo Sport a 16,49 euro, Assassin's Creed Odyssey a 24,99 euro, Call of Duty: Infinite Warfare a 14,99 euro, Spyro Reignited Trilogy a 29,99 euro, Minecraft a 24,99 euro, MotoGP 19 a 29,99 euro, Red Dead Redemption 2 a 49,99 euro, MediEvil a 24,99 euro, The Division 2 a 15,99 euro, Uncharted: L'Eredità Perduta a 16,49 euro, Sekiro Shadows Die Twice a 49,99 euro, Star Wars Battlefront 2 a 19,99 euro e Final Fantasy XV a 17,99 euro. Per maggiori dettagli sui prodotti per PS4 in offerta vi invitiamo a consultare il sito web di Unieuro.