Unieuro sconti d'estate: nuove offerte PS4 e Switch con consegna gratis fino al 25 giugno

Unieuro lancia i nuovi saldi d'estate validi fino al 25 giugno con spedizione gratuita per gli acquisti effettuati online. Tra i prodotti in promozione troviamo ovviamente anche console come PlayStation 4 e Nintendo Switch.

Nintendo Switch Lite (nei colori giallo, azzurro o grigio) è in vendita a 249.99 euro in bundle con un gioco a scelta tra Animal Crossing New Horizons e Pokemon Spada, PS4 500 GB con Voucher Fortnite (del valore di 31 euro) costa invece 299.99 euro con in bundle un gioco a scelta tra Nioh 2, Days Gone e Death Stranding. Da segnalare anche l'apertura dei preordini per lo Starter Pack di LEGO Super Mario Avventure di Mario, disponibile da primo agosto al prezzo di 59,99 euro.



Sicuramente interessanti le occasioni dedicate a Switch e PS4, in attesa che il volantino possa riempirsi con ulteriori offerte, altri innesti fino al 25 giugno non sono esclusi e nuovi sconti potrebbero fare la loro comparsa la prossima settimana. Per essere sempre aggiornati sulle migliori promozioni online e dei principali rivenditori vi invitiamo a seguire il canale Telegram offerte videogiochi e tech di Everyeye.it, avrete così accesso a volantini in anteprima, sconti e offerte su console, videogiochi, PC gaming, accessori, smartphone, TV 4K e 8K, monitor e tanti altri prodotti di informatica e tecnologia.