Unieuro: sconti fuoritutto di gennaio, le nuove offerte su console e videogiochi

Da Unieuro torna il fuoritutto con una selezione di prodotti in offerta in vendita a prezzi scontati fino al 27 gennaio, tra gli articoli in promozione troviamo anche console, videogiochi e accessori, ecco le offerte da non perdere online e nei negozi Unieuro.

Iniziamo segnalando Mario Kart 8 Deluxe, Mario Party Superstars, Super Mario Odyssey o Super Mario 3D World + Bowser's Fury con custodia Nintendo Switch a scelta a 59.99 euro, il volante per i Joy-Con a 9.99 euro e una coppia di Joy-Con a 69.99 euro, vari colori a seconda delle disponibilità.

Nintendo Switch costa 319.99 euro in bundle con Animal Crossing New Horizons e una custodia a scelta, in promozione anche le sedie gaming Momo Design a 159,99 euro. Nintendo Switch Lite costa 229.90 euro in bundle con Minecraft Nintendo Switch Edition e una custodia a scelta.

In sconto anche una vasta selezione di PC Gaming Desktop e Notebook, mouse, tastiere, sedie da gaming e monitor delle migliori marche, tra cui ASUS e Omen by HP. Le offerte sono valide online e nei negozi della catena Unieuro dal 10 al 27 gennaio, salvo esaurimento scorte, disponibilità dei singoli prodotti è variabile in base ai singoli punti vendita e al magazzino online del sito eCommerce.