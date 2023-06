Unieuro, sconti per l'Hypnotic Black Friday: PS5, Nintendo Switch e videogiochi in saldo

Oltre alle offerte su giochi e console del nuovo volantino Euronics, gli appassionati possono approfittare anche degli speciali saldi promossi da Unieuro con l'iniziativa Hypnotic Black Friday.

Nel quadro dell'iniziativa promozionale, la nota catena di elettronica propone alcuni sconti su hardware e software Sony e Nintendo. In particolare, segnaliamo alcuni bundle per PS5 e Nintendo Switch OLED e Lite, oltre a sconti sul modello base di Nintendo Switch. Sulla scia dell'annuncio della data di uscita di Marvel's Spider-Man 2, in sconto anche Marvel's Spider-Man: Miles Morales, oltre agli ottimi Mario Kart 8: Deluxe e Super Mario Odyssey.



Di seguito, vi riportiamo i dettagli sulle migliori offerte proposte negli store fisici e online di Unieuro.

Sconti Hypnotic Black Friday Unieuro

PS5 + Marvel's Spider-Man: Miles Morales : a 569,90 euro, scontato del 6%;

: a 569,90 euro, scontato del 6%; Nintendo Switch OLED + gioco a scelta (tra Mario Kart 8: Deluxe e Super Mario Odyssey): a 389,90 euro, scontato del 4%;

a scelta (tra Mario Kart 8: Deluxe e Super Mario Odyssey): a 389,90 euro, scontato del 4%; Nintendo Switch : a 339,90 euro, scontato del 5%;

: a 339,90 euro, scontato del 5%; Nintendo Switch Lite + 1 gioco a scelta (tra Mario Kart 8: Deluxe e Super Mario: Odyssey): a 259,90 euro, scontato del 7%;

(tra Mario Kart 8: Deluxe e Super Mario: Odyssey): a 259,90 euro, scontato del 7%; Mario Kart 8: Deluxe : a 49,99 euro, scontato del 16%;

: a 49,99 euro, scontato del 16%; Super Mario Odyssey: a 49,99 euro, scontato del 16%;

Le promozioni parte della campagna Hypnotic Black Friday resteranno attive sino al prossimo 15 giugno 2023.