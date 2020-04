Unieuro Sconti: nuove offerte su console e videogiochi, da FIFA 20 a Star Wars

In tempi difficili come questi la tecnologia e i videogiochi possono rendere molto più piacevole la permanenza a casa. Unieuro ha così lanciato la nuova promozione "Da casa nasce cosa", con numerosi sconti indirizzati ai videogiocatori.

Le offerte sono molteplici, e spaziano dalle console ai videogiochi. Per quanto riguarda le prime, citiamo PlayStation 4 500 GB con Fortnite Neo Versa a 269,99 euro, Xbox One S All-Digital Edition a 179,00 euro, Xbox One S con Gears 5 a 249,00 euro, Nintendo Switch Pikachu o Eevee Edition a 299,98 euro, Nintendo Switch Animal Crossing Edition a 379,99 euro e Nintendo Switch Super Smash Bros. Ultimate Edition a 299,99 euro. In sconto anche i controller: Dualshock 4 è disponibile in diverse colorazioni a partire da 49,99 euro, il controller Xbox One con Play & Charge Kit a 29,99 euro e le coppie di Joy-Con a partire da 64,99 euro.

Moltissimi anche gli sconti sui videogiochi. A tal proposito segnaliamo FIFA 20 a 39,98 euro, Gran Turismo Sport a 16,49 euro, Resident Evil 2 Remake per PS4 a 39,99 euro, Star Wars Jedi Fallen Order a 39,99 euro, Star Wars Battlefront 2 a 19,99 euro, PES 2020 a 49,99 euro, Assassin's Creed Odyssey a 24,99 euro, Spyro Reignited Trilogy a 29,99 euro, Uncharted 4 a 19,49 euro, Red Dead Redemption 2 per PS4 a 49,99 euro, Red Dead Redemption 2 per Xbox One a 39,99 euro, Quantum Break a 9,99 euro, The Division 2 a 9,99 euro, Super Mario Party a 47,99 euro e Dragon Quest XI S Definitive Edition a 44,99 euro. Se volete scoprire tutte le offerte, vi invitiamo a consultare il sito web di Unieuro.