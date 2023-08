Unieuro nuovi sconti online su giochi ed accessori: c'è anche Star Wars Jedi Survivor

Tanti giochi ed accessori in sconto sul sito online di Unieuro, che propone diversi prodotti in offerta sia su piattaforme PlayStation che sui sistemi Xbox e Nintendo Switch ai quali potrebbe valere la pena dare un'occhiata.

Ad attirare l'attenzione è in particolare Star Wars Jedi Survivor, la cui versione PS5 è in offerta a 59,98 euro, circa 20 euro in meno rispetto al regolare prezzo di listino a cui il titolo EA e Respawn Entertainment è solitamente proposto. Stessa offerta a 59,99 euro anche per la versione Xbox Series X, che riceve un ulteriore sconto del 10% rispetto alla precedente proposta di 66,99 euro.

Restando sulla piattaforma di casa Microsoft, Dead Space Remake per Xbox Series X è ora in vendita online a 49,99 euro, 30 euro in meno rispetto al prezzo di listino, mentre si può acquistare Street Fighter 6 su Xbox a 61,99 euro anziché 74,99. Il Picchiaduro Capcom è in sconto anche su PS5, venduto in questo momento a 63,99 euro. Anche Resident Evil 4 Remake è in offerta: potete farlo vostro a 66,99 euro anziché il prezzo pieno di 74,99 euro.

Per quanto riguarda gli accessori, piccolo sconto per il controller Xbox Series X dedicato a Starfield, venduto a 71,99 euro contro i 79,99 di listino. Ma l'elenco delle offerte online è ancora piuttosto lungo, pertanto date un'occhiata al sito di Unieuro per trovare ulteriori articoli che possono fare al caso vostro.

