Unieuro sconti online: da GTA 5 a Cyberpunk 2077, tanti giochi in offerta

Fino al 13 marzo sono attivi i nuovi sconti online di Unieuro su una vastissima selezione di prodotti, tra questi troviamo anche videogiochi per tutte le principali piattaforme, in vendita a prezzo ridotto ancora per pochissimi giorni.

Tra i giochi in promozione troviamo Cyberpunk 2077 per PS4 a 29.99 euro, Call of Duty Black Ops Cold War a 59.99 euro, Watch Dogs 2 a 9.99 euro, Just Dance 2022 a 39.99 euro, GTA V Premium Online Edition a 29.99 euro, Rainbow Six Extraction a 39.99 euro, My Hero One's Justice a 19.99 euro, Assassin's Creed The Ezio Collection a 14.99 euro e Assetto Corsa Competizione Day One Edition per PS5 a 34,99 euro. In offerta anche Slime Rancher a 19.99 euro e Family Trainer per Nintendo Switch a 39,99 euro, infine Far Cry 6 viene proposto a 59,99 euro mentre Football Manager 2022 per PC costa 39,99 euro.

Sconti anche sugli accessori con custodie per Nintendo Switch (vari modelli e grafiche disponibili) a 19.99 euro l'una, volante Xtreme Hurricane Nero USB a 99.99 euro e controller Gioteck VX-4 Nero Bluetooth a 29,99 euro. Sul sito trovate una vasta selezione di prodotti per l'intrattenimento in offerta fino al 13 marzo 2022, le promozioni sono valide solamente online e non nei negozi fisici Unieuro.