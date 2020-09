Unieuro sconti online: nuove offerte PS4 e PlayStation VR in sconto

Unieuro lancia i nuovi sconti speciali sono online validi fino al 13 settembre su una selezione di prodotti di varie categorie. Tra le offerte anche PlayStation 4 e PS4 VR, in promozione a prezzo scontato per pochi giorni.

Il bundle PlayStation 4 Slim 1TB colore Jet Black con tre giochi (Horizon Zero Dawn Complete Edition, Uncharted 4 Fine di un Ladro e Gran Turismo Sport) costa 339.99 euro invece di 359.99 euro con un risparmio del 5% sul costo di listino.

In sconto anche il pacchetto PlayStation VR con PlayStation Camera e VR Worlds a 279.99 euro invece di 299.99 euro, in questo caso con un taglio di prezzo pari al 6% sul listino. Infine il volante Xtreme Hurraco per PS4 costa 89.99 euro invece di 129.99 euro, con un risparmio del 30%.

Tutte le offerte sono valide esclusivamente online per gli acquisti effettuati sul sito di Unieuro, la consegna standard è gratis per tutti gli ordini di importo superiore a 49 euro.