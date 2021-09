Unieuro sconti online: The Last of Us 2, Cyberpunk 2077 e tanti altri giochi in offerta

Tornano gli sconti online da Unieuro, con tante offerte valide fino al prossimo 8 ottobre, esclusivamente sull'eCommerce. Tra i prodotti in promozione, anche tanti videogiochi a prezzi scontatissimi.

Qualche esempio? Ring Fit Adventure a 69.99 euro con accessorio Ring-Con incluso, The Last of Us Parte 2 con ricarica PSN da 20 euro inclusa a 39.99 euro, volante Logitech G29 Driving Force Racing a 249.99 euro, Cyberpunk 2077 a 29.99 euro, Call of Duty Black Ops Cold a 19.99 euro, Need for Speed Heat a 19.99 euro e Marvel's Avengers di Square Enix a 24,99 euro.

E ancora, Assassin's Creed Valhalla a 39.99 euro, Just Dance 2021 a 40.99 euro, GTA V Premium Edition a 29.99 euro, MediEvil a 19.99 euro, super prezzo per Star Wars Jedi Fallen Order proposto a soli 19.99 euro e sconto massimo anche per Yokai Watch per Nintendo 3DS a 3,99 euro. Sconti anche su monitor, mouse, headset, tastiere, sedie e altri accessori per il gaming su PC e console, trovate la lista completa sul sito di Unieuro.

Gli sconti online di Unieuro sono validi solo fino al prossimo 8 ottobre, promozione non valida nei punti vendita ma solo ed esclusivamente sulla piattaforma online, fino ad esaurimento dei prodotti disponibili.