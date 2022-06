Unieuro Sconti Solo Online: ultime ore per le offerte su giochi PlayStation, Switch e Xbox

Nel caso ve li foste persi, ci teniamo a segnalare che mancano pochissime ore alla scadenza degli Sconti Solo Online di Unieuro, che includono anche numerose occasioni su videogiochi e accessori per PlayStation 4, PS5, Nintendo Switch e Xbox.

La selezione di videogiochi in offerta non è proprio vastissima, ma non mancano alcune interessanti occasioni. Ad esempio, il recente Sniper Elite 5 può già essere acquistato a 49,99 euro al posto di 59,99 euro nelle sue versioni per PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S. I soli giocatori PlayStation possono acquistare Assassin's Creed Odyssey a 19,99 euro al posto di 39,99 euro e Assassin's Creed Valhalla Ragnarok Edition a 59,99 euro invece di 70,99 euro. Per Nintendo Switch c'è Demon Slayer - Kimentsu No Yaina - The Hinokama Chronicles a 49,99 euro anziché 59,99 euro, mentre Monster Energy Supercross 5 è in sconto a 54,99 euro invece di 64,99 euro solamente su Xbox Series X|S e Xbox One.

Disponibile anche qualche accessorio: la custodia BigBen di Super Mario per Nintendo Switch è offerta a 19,99 euro, mentre gli utenti PS4 senza troppe pretese possono acquistare dei gamepad compatibili di Gioteck con prezzi che variano da 24,99 euro a 29,99 euro. Trovate la selezione completa delle offerte Solo Online a questo indirizzo, ricordate che scadono oggi 19 giugno!