Unieuro: Sconti di Primavera su Nintendo Switch, PS4 Pro, Dualshock, Logitech G29 e altro

La nota catena Unieuro ha dato il via ai nuovi Sconti di Primavera, una promozione attiva esclusivamente online nella quale sono incluse numerose offerte dedicate al mondo videoludico.

Nintendo Switch viene proposta al prezzo di 279,99 euro, con uno sconto del 15% sul prezzo pieno di 329,99 euro. Per l'occasione sono scontati anche alcuni titoli per la console, come Super Mario Odyssey (49,99 euro), Splatoon 2 (39,99 euro), ARMS (39,99 euro) e il recente Donkey Kong Country: Tropical Freeze (49,99 euro)

Sul versante Sony, invece, c'è PlayStation 4 Pro in vendita a 349,99 euro, invece di 409,99 euro. Presenti inoltre numerose varianti di Dualshock 4 acquistabili a 49,99 euro, anziché 69,99 euro. I colori disponibili sono nero, wave blu, arancione, bianco, rosso, argento e blu PlayStation F.C. Limited Edition. Si segnala, infine, un'interessante offerta sul volante Logitech G29 Driving Force Racing, che può essere acquistato in forte sconto a 229,99 euro, invece di 409,99 euro.

Cosa ve ne pare di queste offerte? Ne approfitterete? Per ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare la pagina dedicata all'iniziativa. Le offerte segnalate sono valide solo online fino al 27 maggio. Specifichiamo che questa notizia non è un contenuto sponsorizzato, dal momento che si limita a riportare delle offerte che crediamo possano essere interessanti per i nostri lettori. Everyeye.it non è legata a Unieuro per questa promozione.