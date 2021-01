Unieuro buono sconto 50 euro in regalo da spendere online e nei negozi!

Unieuro regala un buono sconto del valore di 50 euro ai clienti che aggiorneranno il proprio profilo e le impostazioni relative alle comunicazioni via email/telefono e alla privacy. Ma come funziona esattamente?

Tutti coloro che riceveranno la comunicazione da Unieuro dovranno provvedere ad aggiornare i propri dati personali tramite questo modulo, una volta completata la procedura verrà elargito un coupon del valore di 50 euro utilizzabile a fronte di una spesa minima pari a 300 euro (scontrino unico).

Unieuro ricorda che: il coupon sarà inviato ai contatti inseriti dal cliente, il buono non è cumulabile con altre promozioni in corso e va speso in un unico ordine. Il coupon, spendibile online e in tutti i negozi Unieuro aderenti al programma Unieuro Club, ha una validità di 20 giorni a partire dalla data di emissione. Si ricorda che, per gli ordini online effettuati su www.unieuro.it è necessario inserire il codice coupon nell'apposito campo prima del completamento dell'ordine.

Attenzione però perchè il buono verrà regalato solamente a coloro che compileranno il modulo dopo essere stati contattati da Unieuro e non di propria iniziativa, dunque dovrete aspettare apposita comunicazione prima di procedere con l'aggiornamento dei dati personali. Se siete tra i fortunati riceverete il coupon del valore di 50 euro da spendere liberamente online e nei negozi Unieuro Club.