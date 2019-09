Unieuro: sconto extra del 5% sul catalogo, inclusi videogiochi e console

Unieuro ha appena lanciato una nuova iniziativa promozionale che potrebbe risultare molto interessante per tutti coloro in procinto di acquistare una nuova console o qualche videogioco. La nota catena sta offrendo uno sconto extra del 5% su tutte le categorie di prodotti presenti nel catalogo, tra i quali sono compresi anche videogiochi e console.

Cominciamo subito col dirvi che sono presenti delle eccezioni. Citando il sito ufficiale, sono "esclusi i prodotti in volantino, speciali, preorder, brand Dyson e iRobot, e altre promozioni in corso". Nonostante ciò, spulciando il catalogo si scopre che è possibile fare ugualmente qualche buon affare. Ad esempio, PlayStation 4 1TB in bundle con Crash Team Racing: Nitro-Fueled può essere acquistata a 360,99 invece di 379,99, mentre PlayStation 4 Slim da 500 GB a 284,99 invece di 299,99 euro. C'è anche PS4 1TB Limited Edition a 341,99 euro, invece di 359,99 euro. Allo stesso modo, Nintendo Switch con voucher da 35 euro può essere acquistata a 312,55 euro invece di 329,00, mentre Xbox One X a 474,99 euro anziché 499,99 euro. Tra i videogiochi segnaliamo Assassin's Creed Odyssey, disponibile a 37,90 euro invece di 39,99 euro.

Per maggiori informazioni, vi consigliamo di consultare il sito ufficiale di Unieuro. Lo sconto del 5% è disponibile online, anche su prodotti diversi dai videogiochi, e viene applicato automaticamente al momento dell'inserimento nel carrello sui prodotti compatibili. Ci teniamo a precisare che questa notizia non è un contenuto sponsorizzato, poiché si limita a riportare delle informazioni che potrebbero risultare interessanti per i nostri lettori. I contenuti promozionali pubblicati sulle pagine di Everyeye.it sono evidenziati da un apposito banner con la dicitura "contenuto sponsorizzato".