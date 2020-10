Unieuro sconto IVA: PlayStation VR Mega Pack 2 a 119 euro in super offerta

Unieuro conclude gli sconti di Halloween con un weekend speciale al motto di no IVA per tutti, con sconto IVA e doppio sconto IVA su tantissimi prodotti sopra i 299 euro. Avete tempo fino al 2 novembre per approfittarne!

Per quanto riguarda la sezione videogiochi le uniche offerte online sono legate a PlayStation VR, ad esempio troviamo PlayStation VR con PS Camera, PlayStation VR Worlds e GT Sport a 199,99 euro mentre il pacchetto con PlayStation VR, PS Camera, PlayStation VR Worlds, The Elder Scrolls Skyrim VR e DOOM VFR costa 219 euro.

Incredibilmente conveniente è il PlayStation VR Mega Pack 2 a 119 euro, il bundle include il visore, la PlayStation Camera e ben cinque giochi tra cui PlayStation VR Worlds, Resident Evil 7 Biohazard, Astro Bot Rescue Mission, The Elder Scrolls V Skyrim e Everybody's Golf VR. 199 euro è invece il prezzo del bundle PSVR con PlayStation VR Worlds o Resident Evil 7 Biohazard mentre il PlayStation VR Mega Pack costa 219 euro.

Niente male, vero? Le offerte sono valide fino al 2 novembre compreso,ricordatevi di seguirci sul canale Telegram offerte Everyeye.it per essere aggiornati sui nuovi volantini delle catene di elettronica e sulle migliori offerte online, quotidianamente inseriamo nuove offerte di grandi rivenditori e siti di eCommerce.