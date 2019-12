Unieuro Sconto Subito: risparmia fino a 600€ sulla spesa per un periodo limitato

Avete messo da parte un bel gruzzoletto grazie ai regali di Natale, e adesso state pensando di fare un grande spesa? Allora non lasciatevi sfuggire l'iniziativa a tempo limitato proposta da Unieuro, Sconto Forte Subito, attiva nei punti vendita a livello nazionale da oggi 28 a martedì 31 dicembre.

La nota catena offre tre fasce di sconto commisurate alla grandezza della spesa: spendendo almeno 600 euro è possibile ottenere uno sconto immediato alla cassa pari a 120 euro, che aumenta a 300 euro con un carrello dal valore di 1.000 euro e a ben 600 euro con una spesa di almeno 2.000 euro. Unieuro specifica che la promozione è valida su tutti i prodotti disponibili nei punti vendita aderenti all'iniziativa, mentre non si applica agli acquisti effettuati su Unieuro.it e nell'ambito delle Liste Nozze. Sono esclusi anche gli ordini effettuati sul sito ritirati e pagati presso un punto vendita.

Le soglie per accedere agli sconti sono piuttosto alte, ma si tratta sicuramente di un'ottima opportunità per tutti coloro che si apprestano a rinnovare o ad acquistare per la prima volta in un colpo solo i prodotti tecnologici più costosi, come televisori, console ed elettrodomestici. Ne approfittiamo per segnalarvi che Unieuro ha anche lanciato gli sconti di fine anno su console e videogiochi.