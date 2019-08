Unieuro Sottocosto di agosto: nuovi sconti per i bundle PS4 e Xbox One

Il volantino Sottocosto Unieuro di agosto si è aggiornato con un serie di nuove offerte per i bundle PlayStation 4 e Xbox One, tra cui segnaliamo il bundle PS4 da 1TB con Horizon Zero Dawn, The Last of Us e Uncharted 4 proposto a 299 euro.

Per quanto riguarda le offerte PlayStation 4, segnaliamo il bundle PS4 Slim da 1TB con Horizon Zero Dawn, The Last of Us e Uncharted 4, proposto a 299,99 euro invece di 359,99 euro (con uno sconto del 16%). Se invece siete interessati a procurarvi il secondo DualShock, sono disponibili in offerta i due bundle PS4 Pro da 1TB con secondo DualShock 4v2 a 389,99 euro invece di 439,99 euro, e il bundle PS4 Slim da 1TB con secondo DualShock 4 a 299,99 euro invece di 359,99 euro.

Passando invece alle offerte Xbox One, Unieuro propone il modello Xbox One S All Digital al prezzo di 199,99 euro invece di 229,99 euro, e una serie di bundle come Xbox One S da 1TB con Forza Horizon 4 a 249,99 euro invece di 299,99 euro.

Per conoscere nel dettaglio tutte le nuove offerte dedicati ai bundle PS4 e Xbox One, potete dare un'occhiata al volantino Sottocosto Unieuro di agosto.

