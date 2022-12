Unieuro: al via il Sottocosto di Dicembre, sconti per Pokémon e Switch OLED

Con le festività natalizie ormai alle porte, Unieuro dà il via al Sottocosto di Dicembre, mettendo a disposizione una nuova serie di sconti su diversi articoli a tema videogiochi, sia lato software che console.

Tra i giochi disponibili sul sito ufficiale di Unieuro proposti a minor prezzo troviamo Pokémon Scarlatto e Violetto, entrambi a 49,99 euro con uno sconto del 16%. Spazio anche per altri giochi Nintendo Switch: Just Dance 2023 Edition è offerto a 39,99 euro con sconto del 33%, stesso prezzo di Nintendo Switch Sports grazie in questo caso ad un'offerta al 20% in meno. Passando invece a PlayStation 4, è possibile portarsi a casa FIFA 23 a 49,99 euro rispetto ai 69,99 euro di listino.

Per quanto riguarda invece le console, Nintendo Switch OLED è in sconto dell'8%, passando da 349,90 euro a 319 euro, sia per il modello bianco che per il modello rosso e blu neon. Prezzi abbassati anche per Nintendo Switch Lite, con vari modelli di differente colorazione venduti a 189,99 euro anziché 219,90 euro. Infine, spazio anche per Xbox Series S: la piattaforma next-gen ed only digital di Microsoft può essere acquistata per 249,90 euro grazie ad uno sconto del 16% (299,90 euro il prezzo di listino).