Unieuro: Sottocosto online fino al 30 ottobre con sconti su PS4 e accessori

Terminata l'offerta Sconto in Cassa valida fino al 20 ottobre, Unieuro lancia ora il nuovo volantino Sottocosto Online fino al 30 ottobre, con offerte (anche) per quanto riguarda la categoria videogiochi e console.

Purtroppo le promozioni legate al gaming sono solamente due, una con PS4 in offerta e l'altra dedicata al DualShock 4 in bundle con voucher di Fortnite

PS4 Offerta Unieuro

Unieuro propone il bundle PS4 Slim 500 GB di colore Jet Black con tre giochi (Horizon Zero Dawn, Uncharted 4 Fine di un Ladro e The Last Of Us Remastered) e un controller DualShock 4 a 259 euro anzichè 359.99 euro, con uno sconto pari al 28% sul prezzo di listino

DualShock 4 con Voucher Fortnite

A soli 39.99 euro sarà possibile acquistare il DualShock 4 (di colore Jet Black) con il bundle un codice per riscattare il Neo Versa bundle di Fortnite con skin esclusiva e V-Buck in omaggio.

Entrambe le offerte sono valide solamente online sul sito di Unieuro da oggi e fino al 30 ottobre 2019, salvo esaurimento scorte.