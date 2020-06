Unieuro: sottocosto online con consegna gratis, sconti PS4 e Switch

Unieuro lancia il nuovo sottocosto online con consegna gratuita su centinaia di prodotti, offerte valide fino al 14 giugno. Tra gli articoli in promozione troviamo anche le console e in particolar modo PlayStation 4 e Nintendo Switch.

Per quanto riguarda Nintendo Switch l'offerta di Unieuro vi permetterà di acquistare la console (nelle varianti Joy-Con Grigi o Joy-Con Blu/Rosso Neon) in abbinata con Nintendo Labo Kit Veicoli a 349.99 euro anzichè 399.98 euro con un risparmio pari a 49,99 euro sul prezzo di listino. L'offerta PlayStation 4 prevede invece PS4 PRO 1 TB con Death Stranding a 399.99 euro invece di 479,89 euro con un risparmio pari a 79,90 euro sul costo di listino.

Per tutte le promozioni citate la spedizione è gratis, le offerte sono valide solo ed esclusivamente online fino al 14 giugno e non nei negozi fisici del gruppo Unieuro.