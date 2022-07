Unieuro Sottocosto, tra gli sconti anche Xbox Series S: le migliori offerte gaming

Riparte l'iniziativa Sottocosto di Unieuro, con alcune interessanti promozioni dedicate al mondo dei videogiochi, con sconti su console e titoli degli ultimi anni.

La nuova selezione di offerte attiva sul sito ufficiale di Unieuro include ad esempio i diversi modelli disponibili per la console ibrida di casa Nintendo. La nota catena commerciale propone infatti uno sconto del 10% sia sull'originale Nintendo Switch sia su Nintendo Switch Lite. Spazio inoltre ad una piccola rassegna di produzioni della Grande N, da Mario Kart 8 Deluxe a Kirby e la Terra Perduta.



Sul fronte Microsoft, spicca lo sconto del 13% proposto sull'acquisto di una Xbox Series S. Per questa volta, il Sottocosto Unieuro non include invece offerte dedicate a videogiochi per console Xbox e PlayStation. Di seguito, trovate l'elenco completo delle occasioni di risparmio più interessanti:

Sconti su console e giochi Nintendo

Nintendo Switch con Joy-Con rosso e blu: proposta a 269,90 euro, con uno sconto del 10%;

Nintendo Switch con Joy-Con grigi: proposta a 269,90 euro, con uno sconto del 10%;

Nintendo Switch Lite: proposta a 189,99 euro, con uno sconto del 13%;

Mario Kart 8: Deluxe: proposto a 49,99 euro, con uno sconto del 16%;

Leggende Pokémon: Arceus: proposto a 49,99 euro, con uno sconto del 16%;

Animal Crossing: New Horizons: proposto a 49,99 euro, con uno sconto del 16%;

Kirby e la Terra Perduta: proposto a 49,99 euro, con uno sconto del 16%;

Sconti su console Microsoft

Xbox Series S: proposta a 259,90 euro, con uno sconto del 13%;

In chiusura, segnaliamo che anche Xbox Series X sta progressivamente tornando disponibile sul mercato italiano.