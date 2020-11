Unieuro Specials: nuovo volantino online con sconti su giochi PS4

Unieuro lancia il nuovo volantino online Unieuro Specials con tante offerte valide fino al 30 novembre, tra i prodotti in promozione trovano spazio anche giochi per PlayStation 4, Nintendo Switch e 3DS.

Da segnalare PlayStation 4 Slim 1TB con tre giochi (Horizon Zero Dawn Complete Edition, Uncharted 4 Fine di un Ladro e Gran Turismo Sport) a 339.99 euro, tra i giochi troviamo invece Pokemon Luna per 3DS a 9.99 euro, Call of Duty Infinite Warfare Legacy Edition a 14.99 euro, Call of Duty Infinite Warfare a 9.99 euro, Nintendo Labo Kit Assortito a 39.99 euro, WRC 9 a 49.99 euro, Pokemon Sole a 9.99 euro, Ghost Recon Breakpoint a 19.99 euro, Yokai Watch a 5 euro e Mortal Kombat 11 con T-Shirt a 29,99 euro.

Unieuro offre anche extra sconto del 5% su tutto il catalogo e consegna standard gratis per gli ordini online del valore di almeno 49 euro, così da ottimizzare ulteriormente il risparmio. Per essere sempre aggiornati sulle migliori offerte dei negozi e sconti online seguite il canale Telegram offerte Everyeye.it, quotidianamente inseriremo nuove offerte di grandi rivenditori e siti eCommerce su console, videogiochi, TV 4K e 8K, PC Gaming e tantissimi altri prodotti di elettronica e informatica.