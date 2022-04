Unieuro taglia l'IVA nel weekend, anche su videogiochi e accessori gaming

Fine settimana senza IVA da Unieuro, solo online fino al 10 aprile sconto del 18.04% direttamente al checkout, semplicemente inserendo i prodotti aderenti alla promozione nel carrello, senza bisogno di inserire codici sconti o utilizzare buoni digitali.

La promozione No IVA Show di Unieuro è valida anche sui videogiochi e gli accessori mentre sono escluse le console e le gift card prepagate per gli store digitali o per acquistare crediti nei videogiochi.

Tra i videogiochi aderenti all'iniziativa troviamo ad esempio Marvel's Spider-Man Miles Morales, Hitman 3, Returnal, Ghost of Tsushima Director's Cut, Super Mario 3D World + Bowser's Fury, Super Mario Odyssey, Final Fantasy VII Remake Integrade, Resident Evil Village, Deathloop, Devil May Cry V Special Edition, Just Dance 2022, Ghostwire Tokyo, Assassin's Creed Valhalla L'Alba del Ragnarok, DiRT 5, Cyberpunk 2077, Marvel's Avengers e tantissimi altri.

Oltre ai videogiochi rientrano nella promozione No IVA Show anche gli accessori come cuffie, volanti, sedie gaming, controller e altri accessori da gioco, mentre ricordiamo che le console sono escluse dallo sconto IVA. L'offerta è valida per tutto il fine settimana, fino al 10 aprile, vi basterà aggiungere i prodotti al carrello e procedere con il checkout, lo sconto del 18.04% verrà applicato automaticamente su tutti i prodotti idonei.