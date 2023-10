Da Unieuro ci sono tanti videogiochi in sconto sotto il prezzo di listino, approfittatene!

Nuova ondata di sconti solo online da Unieuro, con una valanga di videogiochi e accessori in vendita fino al 15 ottobre sotto il prezzo di listino consigliato. Ecco una buona occasione per fare scorta di nuovi giochi ad un prezzo scontato per tutte le principali console.

Iniziamo con Hogwarts Legacy per PS4 a 44.97 euro, Mortal Kombat 1 per PS5 a 64.99 euro e Resident Evil 4 Remake a 42,64 euro in versione PlayStation 5. Si continua con Sonic Origins Plus Day One Edition a 34.99 euro, Gang Beasts per Nintendo Switch a 31,99 euro, MotoGP 23 per PS5 a 59,99 euro e Street Fighter 6 in versione PS4 a 64,99 euro.

Gli sconti coinvolgono anche accessori come controller cablati e wireless, custodie per Nintendo Switch, stand per i controller, volanti e pedaliere. Continuando a parlare di giochi vi segnaliamo anche My Hero One's Justice 2 a 16,99 euro e Dead Island 2 Day One Edition per PlayStation 5 a 59.99 euro oltre a Baldo per PS4 a 29.99 euro e Persona 5 Royal per PlayStation 5 a 51,99 euro.

Trovate tutte le offerte sul sito di Unieuro, gli sconti sotto prezzo sono disponibili solo ed esclusivamente online fino al 15 ottobre e fino ad esaurimento scorte.