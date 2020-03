Unieuro Tasso Zero: PS4 e Dualshock 4 tra gli sconti disponibili

Unieuro ha lanciato una nuova promozione che prevede la possibilità di finanziare in 20 rate e a tasso zero un'ampia varietà di prodotti. Tra gli oggetti a prezzo scontato figurano anche PlayStation 4 e i Dualshock 4 in differenti configurazioni.

PlayStation 4 Slim da 500 GB viene proposta al prezzo di 269,99 euro, sia in versione "liscia", sia con il bundle comprendente il pacchetto Fortnite Neo Versa. In entrambi i casi la console includa è di colore nero. Diversi, invece, i controller Dualshock 4, tutti scontati a 49,99 euro. Sono disponibili le colorazioni nera, blu, rossa e bianca, oltre a due bundle dedicati a Fortnite: uno con il pacchetto Neo Versa e l'altro con Royal Bomber. Entrambi includono un Dualshock nero.

In offerta ci sono anche diversi notebook da gaming come l'HP Pavilion Gaming 15-dk0036nl (999,99 euro), l'HP Pavilion Gaming 15-dk0047nl (999,99 euro), l'HP OMEN 15-dh0002nl (1279,99 euro), l'HP OMEN 15-dh0028nl (1439,99 euro), l'HP OMEN 15-dc1057nl (1359,99 euro) e altri ancora.

Come indicato sul sito ufficiale, le offerte proseguiranno fino al 5 aprile. Per maggiori informazioni sui prodotti in sconto e dettagli sulle possibilità di finanziamento, vi consigliamo di consultare il sito ufficiale di Unieuro.