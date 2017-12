UniEuro: al via le promozioni natalizie con sconti su PS4, Xbox One e Switch

Ancheha lanciato le sue offerte di Natale a tema videoludico, con una serie di sconti interessanti per. In promozione troviamo console, accessori e una nutrita selezione di giochi.

Per quanto riguarda le offerte PlayStation 4 (disponibili a questa pagina), segnaliamo il bundle PlayStation 4 Slim da 500GB + FIFA 18 + Dimmi Chi Sei + Hidden Agenda + il secondo pad Twodots Pro Power a 269 euro (anziché 439,97 euro), il DualShock 4 originale a 49,99 euro, Overwatch a 19,99 euro e La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra a 39,99 euro.

Passando a Xbox One (link delle offerte), troviamo diversi promozioni come il bundle Xbox One S da 1TB + Assassin's Creed Origins + Rainbow Six Siege a 269,98 euro (anziché 349,99 euro), il pad Xbox One originale a 39,99 euro (disponibile anche nella colorazione azzurra), Overwatch: Game of the Year Edition a 29,99 euro e Tekken 7 a 39,99 euro.

Infine, tra le offerte Nintendo Switch (link) troviamo il bundle Nintendo Switch + Super Mario Odyssey a 349,99 euro (invece di 389,98 euro), NBA 2K18 a 39,99 euro, e un triple pack con The Legend of Zelda: Breath of the Wild + Splatoon 2 + Mario + Rabbids: Kingdom Battle proposto a 99,99 euro.

Tutte le offerte sono consultabili nei link che abbiamo riportato all'interno della notizia.