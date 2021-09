Unieuro: videogiochi e console in offerta con gli sconti di settembre

Come ogni lunedì si rinnovano le offerte dei grandi rivenditori e la catena Unieuro presenta i saldi di settembre con tante promozioni anche per quanto riguarda le categorie videogiochi e console. Ecco le promo da tenere d'occhio, valide fino al prossimo 23 settembre.

Da segnalare Marvel's Avengers e Cyberpunk 2077 a 29.99 euro l'uno, oltre a giochi Nintendo come Super Mario 3D World + Bowser's Fury e Super Mario Party a 49.99 euro l'uno. Le coppie di Joy-Con costano 69.99 euro invece di 79.99 euro, vari colori disponibili tra cui arancione e viola, rosa e verde, giallo e blu neon.

Sconti anche per due giochi Rockstar Games: GTA V Premium Edition e Red Dead Redemption 2 costano 29.99 euro l'uno, stesso prezzo per Watch Dogs Legion. Immortals Fenyx Rising di Ubisoft è in offerta a 34.99 euro, Tokyo Olimpiadi 2020 Il Gioco Ufficiale costa 29.99 euro mentre Assassin's Creed Valhalla è in promozione a 39,99 euro. Call of Duty Black Ops Cold War per PS5 ha un prezzo di 59.99 euro (invece di 79.99 euro) e segnaliamo anche Crash Bandicoot 4 It's About Time a 49.99 euro, in aggiunta Kingdom Hearts 3 costa 19,99 euro in versione standard per PlayStation 4.

Infine, una promozione legata agli accessori: Asymmetric Wireless Gamepad di Nacon con ricarica PSN 20 euro costa 59.99 euro invece di 79,99 euro.