Unieuro Volantino Batticuore: le nuove offerte su console e videogiochi fino al 2 marzo

Unieuro ha rinnovato la sua selezione delle offerte lanciando il nuovo Volantino Batticuore, che racchiude al suo interno anche diversi sconti su console e videogiochi. Curiosi di scoprire cosa propone? Continuate a leggerci!

La selezione delle offerte proposta da Unieuro è piuttosto eterogenea, dato che va a toccare tutti i principali sistemi di gioco casalinghi. Tanto per cominciare, si segnala Nintendo Switch OLED in bundle con un gioco a scelta tra Pokémon Violetto e Pokémon Scarlatto al prezzo promozionale di 389,90 euro anziché 409,90 euro. In offerta c'è anche Nintendo Switch OLED in edizione speciale Pokémon Scarlatto e Violetto, proposta con uno dei due giochi dei Pokémon a scelta a 399,90 euro invece di 419,90 euro. Tra i giochi in sconto singolarmente segnaliamo The Legend of Zelda: Breath of the Wild a 55,99 euro al posto di 69,99 euro e Leggende Pokémon Arceus a 49,99 euro invece di 59,99 euro.

Le altre offerte videoludiche del Volantino Batticuore interessano Xbox Series S, la piccola console next-gen di casa Microsoft acquistabile a 279,90 euro anziché 29,99 euro, e la versione PlayStation 5 di Gotham Knights proposta a 29,99 euro con un lauto sconto del 59% sul prezzo di listino di 74,99 euro.

Potete consultare la lista completa degli sconti su console e videogiochi del Volantino Batticuore di Unieuro dirigendovi a questo indirizzo. La promozione rimarrà attiva fino al 2 marzo ed è soggetta ad esaurimento scorte, dunque se avete adocchiato qualcosa di interessante vi consigliamo di approfittarne il prima possibile.