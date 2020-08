Unieuro Volantino Fuoritutto: gli sconti su Nintendo Switch e PS4 Pro

L'estate di Unieuro prosegue con il nuovo volantino "Fuoritutto Continua", che include centinaia di prodotti tecnologici in offerta. Tra i tanti sconti, ovviamente, non mancano anche quelli dedicati alle console, seppur non particolarmente numerosi. Scopriamoli assieme.

Unieuro, tanto per cominciare, offre PlayStation 4 Pro a 399,99 euro, con un taglio del 2% sul prezzo pieno di 409,99 euro. Se invece siete interessati a Nintendo Switch, allora sappiate che potete scegliere tra il modello in colorazione grigia e quello blu/rosso neon, entrambi proposti a 349,99 euro assieme a un gioco a scelta tra le recenti esclusive Animal Crossing New Horizons e Paper Mario The Origami King. Si tratta di un bundle che normalmente avrebbe un prezzo di 389,98 euro, quindi c'è un risparmio di circa 40 euro.

Il volantino "Fuoritutto Continua" di Unieuro sarà valido fino a giovedì 29 agosto. Potete trovare maggiori dettagli dirigendovi sul sito ufficiale di Unieuro oppure presso uno dei punti vendita dislocati sul territorio nazionale.