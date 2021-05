Unieuro: volantino di maggio con sconti su giochi PS5 e console Switch

E' online il nuovo volantino Unieuro di maggio con tante offerte valide fino alla metà del mese su centinaia di prodotti, tra i quali troviamo anche videogiochi per tutte le piattaforme, console Nintendo Switch e accessori.

Tra le nuove offerte del volantino maggio 2021 di Unieuro troviamo Nintendo Switch con un gioco a scelta in abbinata (da una selezione) a 359.99 euro, Pokemon Sole e Pokemon Luna per Nintendo 3DS a 9.99 euro l'uno, Animal Crossing New Horizons a 49.99 euro, stesso prezzo per Crash Bandicoot 4 It's About Time e Mario Kart 8 Deluxe.

Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint e Call of Duty Infinite Warfare Legacy Edition costano 9.99 euro l'uno, Call of Duty Black Ops Cold War per PS5 costa 59.99 euro mentre Assassin's Creed Valhalla per PS5 e PS4 viene venduto a 44.99 euro, bastano invece 34.99 euro per Watch Dogs Legion e 29.99 euro per Just Dance 2021. Immortals Fenyx Rising è scontato a 39.99 euro su tutte le piattaforme. Da segnalare anche Joy-Con per Switch a 69.99 euro la coppia (vari colori disponibili) e Nintendo Switch Lite a 199,99 euro, vari colori disponibili.

Le offerte del volantino Unieuro andranno avanti fino al 20 maggio e in ogni caso fino ad esaurimento dei prodotti disponibili in promozione.