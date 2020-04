Unieuro volantino di maggio: sconti Switch Lite e offerte giochi PS4

Unieuro presenta il nuovo volantino online con offerte valide fino al 3 maggio su una selezione di articoli tra cui anche console e videogiochi come Nintendo Switch Lite e giochi per PlayStation 4, di seguito i migliori sconti.

Iniziamo segnalando FIFA 20 a 39.99 euro, stesso prezzo per Just Dance 2020, entrambi i giochi sono disponibili per tutte le principali piattaforme. Interessante l'offerta legata a Nintendo Switch Lite in bundle con Animal Crossing New Horizons a 259.99 euro, promozione valide per le colorazioni turchese, giallo e grigio. Need for Speed Heat e Star Wars Jedi Fallen Order costano 39.99 euro l'uno mentre Tom Clancy's The Division 2 è in vendita al super prezzo di 9,99 euro.

E ancora, sconti su PC gaming e accessori come tastiere, mouse, sedie, monitor e tanti altri prodotti per l'intrattenimento, trovate tutte le offerte nel link pubblicato qui sotto in calce alla notizia. Ricordiamo che i punti vendita Unieuro in tutta Italia sono chiusi a causa dell'emergenza Coronavirus, l'eCommerce resta comunque attivo e funzionante, dunque potrete continuare a ordinare con la certezza di ricevere i vostri acquisti direttamente a domiclio.