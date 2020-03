Unieuro volantino di marzo: sconti su console e giochi, migliori offerte online

Unieuro lancia i nuovi sconti online validi fino al 19 marzo, tra i tanti prodotti in promozione troviamo anche console, videogiochi e accessori, di seguito vi proponiamo le migliori offerte del volantino in corso.

Tra i tanti giochi in offerta segnaliamo Sonic Forces Bonus Edition a 14.99 euro, Star Wars Jedi Fallen Order a 54.99 euro, Super Mario Odyssey a 47.99 euro e Need for Speed Heat a 54,99 euro. In sconto anche Super Mario Party, The Sims 4 Console Edition, Just Dance 2020, MedilEvil, FIFA 20, Kingdom Hearts 3, Life is Strange Before the Storm Limited Edition, The Evil Within, Yakuza Zero, Minecraft Nintendo Switch Edition, Darksiders 2 Deathinitive Edition, eFootball PES 2020, Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint, EA Sports UFC 3, One Piece World Seeker e Wolfenstein The New Order.

Sul fronte hardware, sconti sui controller DualShock 4 in vendita a 44.99 euro (varie colorazioni disponibili, tra cui Jet Black, White, Magma Red e Wave Blue), Xbox One X 1TB con Star Wars Jedi Fallen Order (304.99 euro), Xbox One X 1TB Gears Bundle (274.99 euro).

Per tutte le offerte vi invitiamo a visitare il sito di Unieuro, ricordiamo che gli sconti indicati sono validi solo ed esclusivamente online e non nei punti vendita fisici della catena.