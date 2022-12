Unieuro Volantino Natalissimi: Switch OLED, FIFA 23, Elden Ring, tutte le offerte

In vista delle imminenti festività natalzie, Unieuro ha lanciato il Volantino Natalissimi, ricco di offerte appetitose per tutti coloro ancora impegnati nella ricerca del regalo perfetto. La promozione prevede anche numerosi sconti su videogiochi e console, scopriamo assieme quelli più interessanti.

Se siete in cerca di una nuova console di casa Nintendo, allora potete vagliare diverse opportunità. Il bundle con Switch OLED e Minecraft è proposto a 349,90 euro invece di 379,90 euro, mentre la classica Switch può essere acquistata a 329,90 euro assieme ad un gioco a scelta tra i recentissimi Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto. La piccolina della casa, Nintendo Switch Lite, è invece offerta a 229,90 euro in abbinata con Minecraft. Restando dalle parti di Kyoto, segnaliamo anche Mario Kart 8 Deluxe a 49,99 euro, Just Dance 2023 Edition a 39,99 euro, Mario + Rabbids: Kingdom Battle a 39,99 euro, Super Mario Odyssey a 49,99 euro, Leggende Pokémon Arceus a 49,99 euro e Mario Party superstars a 49,99 euro.

Per quanto riguarda il mondo PlayStation, si annoverano le versioni PS4 e PS5 di FIFA 23 a 49,99 euro e le versioni PS4 e PS5 a Elden Ring a 49,99 euro. Potete consultare tutte le offerte a tema videogiochi del Volantino Natalissimi dirigendovi a questo indirizzo, tenendo bene a mente che rimarranno a disposizione fino al 24 dicembre.

Ci teniamo inoltre ad avvisarvi che sono attive anche le Offerte Sottocosto Online di Unieuro, che comprendono Xbox Series S a 249,99 euro, le cuffie Pulse 3D per PlayStation 5 a 79,99 euro (bianche e nere), l'headset Cloud Stinger Core di HyperX a 59,99 euro e Nintendo Switch Sports a 39,99 euro. Potete consultarle a questo indirizzo, durano fino al 27 dicembre.