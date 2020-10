Unieuro volantino: nuove offerte di ottobre su PS4 e videogiochi

Unieuro ha lanciato il nuovo volantino offerte online con tante promozione valide esclusivamente per gli acquisti tramite eCommerce, offerte attive fino al 14 ottobre. Tra i numerosi prodotti in sconto trovano spazio anche console e videogiochi.

Da segnalare PlayStation 4 Slim 500 GB con MediEvil a 299 euro e ancora PS4 1TB con tre giochi (Horizon Zero Dawn Complete Edition, Uncharted 4 Fine di un Ladro e Gran Turismo Sport) a 399.99 euro e PS4 PRO 1TB con MediEvil a 399 euro. Sul fronte software troviamo Minecraft PlayStation 4 Edition a 24.99 euro, Yokai Watch per Nintendo 3DS a 7.99 euro, Injustice 2 a 24.99 euro, Fast & Furious Crossroads a 39.99 euro, Pokemon Luna a 19.99 euro, Pokemon Sole a 29.99 euro e Dreams a 34,90 euro.

Le offerte indicate, come detto, sono valide solo ed esclusivamente online fino al 14 ottobre compreso, gli sconti non sono attivi nei negozi Unieuro sparsi sul territorio italiano.