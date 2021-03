Unieuro: volantino primavera degli sconti, nuove offerte su giochi, console e accessori

Unieuro ha lanciato il volantino La Primavera degli Sconti con il meglio della tecnologia a prezzi incredibili. Le nuove offerte sono valide dal 15 al 28 marzo anche su tanti prodotti delle categorie videogiochi e console.

Da segnalare Assassin's Creed Valhalla a 44.99 euro e EA Sports UFC 4 a 29.99 euro, Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint costa 9.99 euro mentre FIFA 21 è in offerta a 29.99 euro su tutte le piattaforme. E ancora, 51 Worldwide Games per Nintendo Switch a 29.99 euro, Marvel's Avengers in sconto a 39.99 euro, Watch Dogs Legion per PlayStation 5 a 34.99 euro e Crash Bandicoot 4 It's About Time a 49,99 euro.

E ancora, Immortals Fenyx Rising a 39.99 euro, Need for Speed Hot Pursuit Remastered a 19.99 euro, RIDE 4 a 39.99 euro, HITMAN 3 a 49.99 euro e Mortal Kombat 11 a 29.99 euro, stesso prezzo per Days Gone. Si continua con Cyberpunk 2077 a 39.99 euro, DiRT 5 Launch Edition a 39.99 euro e Star Wars Squadrons a 19,99 euro. In offerta anche i bundle hardware, con PlayStation VR + Camera + PSVR Worlds e 20 euro di credito PSN a 299.99 euro, oppure Nintendo Switch Lite (vari colori disponibili) con gioco incluso a 239,99 euro.