Volantino Unieuro: PS4 in offerta con Mortal Kombat 11 e The Last of Us a 299€

Consultando l'ultimo Volantino di Unieuro, ci siamo imbattuti in un'offerta decisamente interessante dedicata a PlayStation 4 che abbiamo pensato di condividere con noi.

Presso i negozi del rivenditore è possibile acquistare la console di Sony da 500 GB in bundle con una copia di The Last of Us Remastered e la Special Edition di Mortal Kombat 11 contenente, oltre al gioco base, anche una T-Shirt a tema! Il tutto al prezzo di 299,99 euro, con un risparmio del 23% sul costo normale pari a 389,97 euro. L'intera somma è anche finanziabile in 10 o 20 rate: maggiori informazioni al riguardo potrete trovarle presso i punti vendita.

L'offerta sarà valida fino al 30 maggio oppure fino ad esaurimento scorte. Se siete interessati, quindi, vi consigliamo di approfittarne quanto prima. Ci teniamo a precisare che questa notizia non può essere considerata un contenuto sponsorizzato. Ci siamo limitati a segnalare un'offerta che riteniamo possa essere interessante per i nostri lettori. Tutti i contenuti partner sono indicati da un apposito banner in cima alla notizia con la dicitura "contenuto sponsorizzato".