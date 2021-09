Unieuro volantino: sconti su giochi PS4, PS5 e console Nintendo Switch

A ridosso del weekend Unieuro lancia il nuovo volantino con tantissimi prodotti in offerta, tra questi anche console, videogiochi e accessori in vendita a prezzi scontati, ecco le promozioni da non lasciarsi sfuggire.

Iniziamo con le promozioni a tema Nintendo: Ring Fit Adventure per Nintendo Switch costa 69.99 euro mentre Animal Crossing New Horizons è in vendita a 49.99 euro, sconti anche per Super Mario 3D World + Bowser's Fury proposto a 59.99 euro e Nintendo Switch Lite in sconto a 189.99 euro, vari colori disponibili tra cui turchese, blu e grigio.

Passando invece al mondo PlayStation, Unieuro propone The Last of Us Parte 2 a 39.99 euro, Days Gone a 39.99 euro e Ghost of Tsushima a 49.99 euro, in tutti e tre i casi casi con una PSN Card del valore di 20 euro in regalo. La stessa promo si applica a Nioh 2 e Death Stranding per PS4 venduti a 39.99 euro l'uno, da segnalare anche il preordine di Horizon Forbidden West per PS5 a 69.99 euro invece di 80,99 euro.

Tra le altre offere, MediEvil per PlayStation 4 a 19.99 euro, Sackboy Una Grande Avventura a 70.99 euro con ricarica PlayStation Store da 20 euro in omaggio e il preordine di Pokemon Diamante Lucente e Perla Splendente a 59.99 euro l'uno.