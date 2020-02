Unieuro Volantino: buono sconto 20 euro ogni 100€ di spesa anche su console e giochi

Unieuro lancia la nuova offerta "E' amore al primo acquisto" per San Valentino, valida da oggi e fino al 27 febbraio online e nei negozi della catena. Ogni 100 euro di spesa (scontrino unico) riceverete un buono sconto del valore di 20 euro.

"Da Unieuro a San Valentino è Amore al primo acquisto! Compra ciò che vuoi e spendi i tuoi buoni dal 28 febbraio al 29 marzo 2020. In negozio e online. Riempi il tuo carrello con un minimo di 100€ di spesaRecati in cassa o acquista i tuoi prodotti online. All'acquisto ricevi in cassa il buono, oppure in caso di acquisto online controlla la mail e riscuoti il buono da 20€."

Tra i prodotti in offerta troviamo anche giochi e console, tra questi troviamo Call of Duty Modern Warfare a 49.99 euro, FIFA 20 a 39.99 euro e vari giochi PlayStation Hits a 19.99 euro tra cui Nioh, God of War, The Last of Us Remastered, Uncharted 4 Fine di un Ladro e Gran Turismo Sport. E poi ancora giochi EA a 39.99 euro l'uno, tra cui Need for Speed Heat e Star Wars Jedi Fallen Order e il bundle volante Logitech G29 con F1 2019 a 249,99 euro.

Per l'elenco completo degli articoli in promozione vi rimandiamo al sito di Unieuro e vi invitiamo a recarvi personalmente nel punto vendita a voi più vicino per verificare la presenza di ulteriori altre offerte attive.