Unieuro volantino sottocosto di giugno con offerte su PS4 e Nintendo Switch

Unieuro lancia il nuovo volantino Sottocosto valido dal 29 maggio al 7 giugno, con nuove offerte su smartphone, televisori e tantissimi prodotti hi-tech, tra cui videogiochi, PC gaming e console.

Iniziamo citando l'offerta PS4 PRO Gamma 1TB con Death Stranding a 369.99 euro, anzichè 484.98 euro con un risparmio del 23% sul prezzo totale dell'abbinata. In promozione anche Nintendo Switch con Nintendo Labo Kit Veicoli a 349,99 euro invece di 399.98 euro, in questo caso il risparmio è ari al 12% sul prezzo di listino.



Anche Unieuro aderisce all'offerta Days of Play di Sony, online e nei negozi del gruppo è possibile acquistare i migliori giochi PS4 a prezzo scontato tra cui Nioh 2 a €49.99, Death Stranding a €29.99, MediEvil a €19.99, Concrete Genie a €19.99, Days Gone a €24.99 e Marvel's Spider-Man a €19.99. Senza dimenticare i giochi della collana PlayStation Hits venduti a 14.99 euro tra cui Horizon Zero Dawn Complete Edition, The Last Of Us Remastered, God of War III Remastered, Gran Turismo Sport, God of War, Ratchet & Clank, Uncharted L'Eredità Perduta e tanti altri.



Ricordatevi di seguire il canale Telegram offerte videogiochi e tech di Everyeye.it per avere accesso ai volantini in anteprima, le offerte e i migliori sconti su console, giochi, PC gaming, smartphone, TV 4K e 8K, monitor e tanti altri prodotti di informatica e tecnologia.