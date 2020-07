Unieuro: volantino Summer Days con sconti su Nintendo Switch, PS4 e giochi

Unieuro presenta il nuovo volantino Summer Days con tante offerte valide fino al 23 luglio. Tra i prodotti in promozione troviamo anche PlayStation 4, Nintendo Switch e giochi, ecco i migliori sconti.

Nintendo Switch (Joy-Con Blu e Rosso Neon o Grigio) costa 299.99 euro anzichè 319.99 euro, sconti anche su alcuni giochi del catalogo Nintendo venduti a 49.99 euro l'uno tra cui Animal Crossing New Horizons, Pokemon Spada e Scudo, Mario Kart 8 Deluxe, Super Mario Party, New Super Mario Bros U Deluxe, Luigi's Mansion 3. Da segnalare anche PlayStation 4 Slim 500 GB colore Jet Black a 269,99 euro. In offerta troviamo anche Nintendo Switch Lite (nei colori turchese, corallo, giallo e grigio) a 199.99 euro oltre all'abbinata PlayStation Plus 12 mesi + PSN Card del valore di 20 euro a 59,99 euro.

Trovate tutte le offerte sul sito di Unieuro, accessibile tramite il link qui sotto, in chiusura vi ricordiamo che per essere sempre aggiornati su sconti e promozioni potete seguire il canale Telegram offerte videogiochi e tech di Everyeye.it, in questo modo avrete accesso a volantini in anteprima, tagli di prezzo e sconti su console, videogiochi, PC gaming, accessori, smartphone, TV 4K e 8K, monitor e tanti altri prodotti di informatica e tecnologia.