Unieuro volantino Sottoprezzo: The Last of Us 2, Miles Morales e altri giochi in offerta

A tutto divertimento con il volantino speciale gaming di Unieuro! La catena lancia una nuova iniziativa promozione con tante offerte valide fino al prossimo 11 giugno su videogiochi, console, accessori e tantissimi altri prodotti per l'intrattenimento.

Iniziamo la carrellata di offerte Unieuro segnalandovi Resident Evil Village a 59.99 euro, The Last of Us Parte 2 costa 29.99 euro inoltre troviamo una selezione di giochi per PS4 da 9.99 euro tra cui God of War, AO Tennis 2, Gran Turismo Sport, Uncharted The Nathan Drake Collection, God of War III, Horizon Zero Dawn Complete Edition, Uncharted L'Eredità Perduta e tanti altri.



Dragon Ball Z Kakarot costa 39.99 euro, Days Gone per PS4 è in offerta a 19.99 euro, stesso prezzo per Death Stranding, Ace Combat 7 Skies Unknown e Dragon Ball FighterZ. In offerta anche il Game Drive Seagate da 2TB a 79.99 euro.



Si continua con Marvel's Spider-Man Miles Morales a 49.99 euro (in versione PS4 e PS5), stesso prezzo per MotoGP 21, Marvel's Avengers è in sconto a 29,99 euro, così come Watch Dogs Legion. Per Marvel's Spider-Man bastano invece 19.99 euro mentre ancora più economico è The Witcher 3 Wild Hunt proposto a 17,99 euro.



Infine vi ricordiamo che sul sito di Unieuro le spese di spedizione sono gratis su tutti gli ordini di importo pari o superiore a 49 euro.