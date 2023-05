Unieuro Nuovo Volantino: sconti su PS5, Switch e Xbox Series S con voli gratis in Europa

Unieuro ha lanciato un nuovo singolare Volantino, che oltre ad elargire sconti sui prodotti più disparati, tra i quali sono compresi anche console e videogiochi, dispensa anche dei voli gratis in Europa. Scopriamo assieme quali sono le offerte e le modalità per accedere alla peculiare promozione.

Il nuovo Volantino di Unieuro si chiama "Voglia di Volare" e offre anche molte offerte di pertinenza videoludica. Tra i tanti, segnaliamo:

Nintendo Switch con The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom a 349,90 euro invece di 369,89 euro;

Nintendo Switch Oled con Zelda: Tears of the Kingdom a 389,90 euro invece di 419,89 euro;

Nintendo Switch Lite con Leggende Pokémon: Arceus a 259,90 euro al posto di 279,89 euro;

The Legend of Zelda: Breath of the Wild a 59,99 euro anziché 69,99 euro;

Leggende Pokémon: Arceus a 49,99 euro invece 59,99 euro;

Mario + Rabbids: Sparks of Hope a 49,99 euro invece di 59,99 euro;

Xbox Series S a 279,90 euro al posto di 299,90 euro;

PlayStation 5 con God of War Ragnarok a 599,90 euro invece di 619,90 euro;

F1 22 per PS5 a 29,99 euro anziché 59,99 euro;

FIFA 23 per PS5 a 39,99 euro invece di 79,99 euro.

La peculiarità del Volantino è rappresentata dalla possibilità di ricevere un volo gratis in Europa ogni 300 euro di spesa, per un massimo tre voli gratis. Le modalità per l'ottenimento del regalo e i dettagli per usufruirne sono descritte sul sito di Unieuro, mentre a questo indirizzo trovate le offerte di pertinenza videoludica. Il Volantino Voglia di Volare rimarrà attivo fino al 25 maggio.