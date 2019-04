Unieuro: Xbox One S e Xbox One X in offerta con secondo controller omaggio

Unieuro ha lanciato una nuova e interessante promozione dedicata a tutti i giocatori ancora sprovvisti di una console della casa di Redmond. Fino al 18 aprile, è infatti possibile scegliere tra una serie di bundle con Xbox One S e Xbox One X, tutti quanti offerti con un secondo controller in omaggio.

Xbox One S è proposta in differenti pacchetti, tutti quanti venduti a 249,99 euro. Potrete scegliere di abbinarla con Forza Horizon 4, Fortnite: Pacchetto Zero Assoluto, Sea of Thieves, Assassin's Creed Origins, 3 mesi di Gold e Game Pass e persino con un altro controller, portando il totale a 3 con un singolo acquisto. Xbox One X in colorazione nera, dal canto suo, è proposta a 449,99 euro in versione stand-alone oppure abbinata a PlayerUnknow's Battlegrounds.

Per maggiori dettagli sull'offerta, vi consigliamo di visitare il sito ufficiale di Unieuro. Ci teniamo a precisare che questa notizia non rappresenta un contenuto sponsorizzato, dal momento che ci siamo limitati a segnalare degli sconti che potrebbero risultare interessanti per i nostri lettori. Tutti i contenuti sponsorizzati sotto forma di notizia sono indicati da un apposito banner che riporta la dicitura "contenuto sponsorizzato".