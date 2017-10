Unit 4: il DLC Clash of Agents include tre nuove sfide

ha pubblicato il nuovo DLC di, intitolatoe ora disponibile su Steam e Xbox Store al prezzo di 99 centesimi. Questo pacchetto include tre nuove Couch Challenges gli eroi di

Nestiwal

Una nuova arena piena di piante rimbalzanti: obiettivo dello sfida è quella di raccogliere il maggior numero di monete entro lo scadere del tempo. Riuscirai a battere i tuoi avversari?



Tamukame

La scalata del pianeta Tamukame richiede impegno e abilità... accetti la sfida?



Noxios IV

Il pianeta noto come "The Cage" propone combattimenti mortali in spazi chiusi per i giocatori più esperti.

Clash of Agents è ora scaricabile da Steam e Xbox Store al prezzo di 99 centesimi mentre Unit 4 è disponibile al prezzo di 14,99 euro.