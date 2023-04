United 1944: svelate le date della Closed Beta dell'FPS ambientato nella WW2

A distanza di qualche settimana dall'annuncio di United 1944, il team di sviluppo dello sparatutto in soggettiva ha pubblicato un nuovo trailer per confermare le dare e i dettagli della prima Closed Beta, in arrivo a breve.

La fase di test a porte chiuse si svolgerà su Steam nel periodo compreso fra il 19 ed il 21 maggio 2023. La Closed Beta metterà a disposizione dei fortunati utenti selezionati la modalità Domination nella sola mappa africana. Le partite si svolgeranno in un ampio scenario che vedrà scontrarsi due team da 16 giocatori ciascuno, i quali dovranno sia eliminarsi a vicenda che procedere al completamento di attività secondarie come la raccolta di documenti, la conquista di avamposti e la costruzione di strutture mediante l'utilizzo delle risorse accumulate. Chiunque volesse partecipare, può fare richiesta semplicemente visitando la pagina ufficiale del gioco su Steam, dov'è presente il classico tasto verde per far sapere agli sviluppatori del proprio interesse: chi verrà selezionato, potrà scaricare la build di prova direttamente dalla libreria.

Per chi non lo sapesse, United 1944 è il nuovo progetto degli autori di Killsquad e prevede match online in cui i giocatori devono sia combattere utilizzando le armi da fuoco che dedicarsi ad una serie di azioni collaterali che sono tipiche dei titoli di sopravvivenza. Va infine precisato che, almeno per il momento, il gioco è previsto esclusivamente su PC tramite Steam e non sembra vi sia l'intenzione di realizzare una versione per console di ultima generazione.