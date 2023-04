United 1944: svelato in video l'FPS cooperativo tra Back 4 Blood e Salvate il Soldato Ryan

Forti dell'investimento di Tencent in Novarama, gli sviluppatori spagnoli guardano all'enorme bacino di appassionati di FPS multiplayer presentanno ufficialmente United 1944, uno sparatutto cooperativo ambientato nei teatri di battaglia più cruenti della Seconda Guerra Mondiale.

Il nuovo progetto confezionato dalla software house di Barcellona cala i fan del genere nei panni dei soldati alleati per farli combattere contro gli invasori nazisti di un Paese europeo non meglio precisato, il tutto nella cornice di una battaglia da svolgersi in 16 contro 16 sullo sfondo di una mappa di enormi dimensioni.

Lo scopo principale di ogni partita non sarà 'semplicemente' quello di abbattere il maggior numero possibile di nemici, ma di sfruttare le esigue risorse scampate alla distruzione della guerra per allestire campi base, realizzare delle mura difensive, posizionare mine e reperire materiali, cibo e munizionamento per la propria fazione.

A detta degli autori spagnoli, la comunicazione tra i membri della propria squadra sarà di fondamentale importanza per concertare le operazioni da effettuare sul campo e, soprattutto, capire quali siano le mosse del nemico. Dai punti di respawn 'dinamici' dei nemici agli avamposti, passando per la posizione delle aree più ricche di risorse, il titolo sprona i giocatori a comunicare con i propri compagni per ottenere un vantaggio sugli avversari.

La scelta della classe di appartenenza del proprio soldato digitale sarà determinata dalle risorse ottenute fino a quel momento dalla propria fazione, e lo stesso dicasi per gli equipaggiamenti utilizzati e la 'qualità' dell'arsenale a propria disposizione: in quest'ottica rientrano le operazioni da svolgere nel corso della partita per reperire i materiali con cui creare e potenziare le armi.

Il lancio di United 1944 dovrebbe avvenire tra la fine del 2023 e la prima metà del 2024 su PC. Date un'occhiata al video gameplay che campeggia a inizio articolo e fateci sapere con un commento che cosa ne pensate di questo FPS cooperativo ad ambientazione bellica.